Erdemli Vadisi’nde turizm için kollar sıvandı

Kayseri’nin turizm ilçelerinden biri olan Yeşilhisar’da bulunan Erdemli Vadisi’nde temizlik çalışmaları başlatıldı. Vadi içerisinde bulunan H. Eustathios Kilisesi, H. Nikolaos Kilisesi ve Şapeli, Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir Kilisesi, Tek Nefli Kilise, Saray Manastırı Kilisesi ile Ayı Kilisesi’nde turizm faaliyetlerinin başlaması için temizlik yapılıyor. Yapılacak çalışmalar neticesinde Erdemli’de bulunan kaya kiliseleri turizme açılacak.

Çalışmaları; Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erdemli Mahalle Muhtarı Ahmet Çavuş yerinde inceledi.