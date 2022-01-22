Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle sömestr tatilini buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, sömestr tatili boyunca yoğunluğun yaşanması beklenen kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıklandı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı bildirildi. Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 92 santim olduğu öğrenildi. Diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 196, Erzurum Palandöken'de 125, Kocaeli Kartepe'de 115, Bursa Uludağ’da 105 ve Hakkari'de 143 santimetre olarak ölçüldü.

Önemli kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

K.Merkezi En Düşük / En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)

Erciyes: -8 -6 110

Yıldız Dağı: -8 -4 92

Uludağ: -14 -12 105

Kartalkaya: -14 -12 196

Palandöken: -13 -8 125

Kartepe: -7 -1 115

Hakkari: -18 -8 143