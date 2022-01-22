Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı ile hava tahmin ölçümleri belli oldu. Son yağan karla birlikte Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye, komşu il Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de 92 santime yükseldi. 

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  • 22.01.2022 15:40
  • Güncelleme: 22.01.2022 15:40
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçiler nedeniyle bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle sömestr tatilini buralarda geçirmek isteyenler, Erciyes başta olmak üzere ülkenin diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarını ve hava durumunu merak ediyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, sömestr tatili boyunca yoğunluğun yaşanması beklenen kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıklandı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı bildirildi. Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığının 92 santim olduğu öğrenildi. Diğer bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı da Bolu Kartalkaya’da 196, Erzurum Palandöken'de 125, Kocaeli Kartepe'de 115, Bursa Uludağ’da 105 ve Hakkari'de 143 santimetre olarak ölçüldü.  

Önemli kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi    En Düşük / En Yüksek Sıcaklık    Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes:        -8        -6            110
Yıldız Dağı:               -8        -4            92
Uludağ:        -14        -12            105
Kartalkaya:        -14        -12            196
Palandöken:        -13        -8            125
Kartepe:        -7        -1            115
Hakkari:        -18        -8            143

BGC

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