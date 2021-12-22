Erciyes üniversitesini tebrik etti

MHP İl Başkanı Sn. Adnan İncetoprak, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Milli aşımız TURKOAC’ın geliştirilmesinde ve üretilmesinde büyük emeği olan Erciyes Üniversitesi’nin başta Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini yürekten kutluyorum. Milli aşımız Acil Kullanım Onayı alarak insanlığın hizmetine sunuldu” ifadesinde bulundu.

Tüm dünyada halen etkisini sürdüren ve ölümlere yol açan Covid 19’a karşı vatandaşları aşı olmaya davet eden MHP İl Başkanı Sn. Adnan İncetoprak, “MHP İl Başkanı olarak ben de 24.12.2021 tarihinde Erciyes Üniversitesinde TURKOVAC aşısı olacağım. Tüm vatandaşlarımızı, tüm teşkilatımızı Covid-19’a karşı yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC’ aşısı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

