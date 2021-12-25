Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu

Erciyes'te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kayakseverler pistlere yoğun ilgi gösterdi.

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  • Güncelleme: 25.12.2021 18:14
Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu
Erciyes'te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kayakseverler pistlere yoğun ilgi gösterdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes’te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kayakseverler pistlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te yağan kar ile beraber geçen hafta sezon açıldı. Sezonun açılmasıyla beraber güzel havayı da fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayak antrenörlüğü yapan Mert Değirmenci, “Bu sene Erciyes’e yüksek bir turist potansiyeli var. Geçen sene pandemiden dolayı turist sayısında azalma olur diye düşündük ama Erciyes’te altın sezonu yaşadık. Bu sezondan da umut ediyoruz ki turist sayısı daha yükseklere çıkacak. Ukrayna, Rusya, Polonya ve Sovyet ülkelerinde de bu sene charter uçuşlar olacak. Bunun da turist sayını artıracağını düşünüyorum. Şuanda da Erciyes’te kar durumu çok güzel" dedi.

Kayak yapan Safa Taflı ise "Erciyes’e bu sene çok fazla misafir bekliyoruz. Sezonun açılmasının 2. haftası olmasına rağmen ziyaretçi sayısı iyi gidiyor. Biz daha da çok turist gelmesini istiyoruz. Erciyes daha da gelişecek" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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