Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes’te kayak sezonu açıldı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon açıldı. İki gün boyunca etkili olan kar ile birlikte Erciyes A.Ş. tarafından uygulanan suni karlamayla kar kalınlığı 50 santime kadar ulaşan pistlerde kayakseverler, hafta sonu tatilinde kayak yapma imkanı buldu. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, yeni sezonda tüm kayak severleri Erciyes’e beklediklerini söyledi.

Öte yandan Tekir pistinde sezon açılırken Hacılar, Develi ve Hisarcık Kapı’da da karlama işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen günlerde bu pistlerin de açılacağı öğrenildi. Erciyes’te 34 olan pist sayısı 41’e 102 kilometre olan pistlerin uzunluğu ise 112 kilometreye ulaştı. Dağ genelinde ise 19 mekanik tesis misafirlerine hizmet veriyor.