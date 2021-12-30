Erciyes'te alkollü içki denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erciyes'te bulunan otellerde ve toplu tüketim alanlarında genel gıda denetimi yapıldı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 17:41
Erciyes'te alkollü içki denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erciyes'te bulunan otellerde ve toplu tüketim alanlarında genel gıda denetimi yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erciyes’te bulunan otellerde ve toplu tüketim alanlarında genel gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kente kış turizminden yararlanmak için yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerleri ile gıda toplu tüketim yerlerinde denetimleri artırdı. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes’te bulunan oteller başta olmak üzere satış ve toplu tüketim alanlarında genel gıda denetimlerine katıldı.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için işletmelerin bilgilendirilmesi ve denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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