Erciyes'te baharda kayak keyfi

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde nisan ayının ortaları olmasına rağmen 120 santim kar kalınlığında kayak keyfi devam ediyor.

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  • 10.04.2022 16:33
  • Güncelleme: 10.04.2022 17:46
Erciyes'te baharda kayak keyfi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde nisan ayının ortaları olmasına rağmen 120 santim kar kalınlığında kayak keyfi devam ediyor.

Tüm pistlerin açık olduğu Erciyes Kayak Merkezi’nde bahar havasında kayak keyfi yaşanıyor. 120 santim kar kalınlığının bulunduğu pistlerde yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Bir kayaksever, "Bahar havasında Ramazan günü güzel bir kayak keyfi yapıyoruz. Kar muhteşem, pistler olağanüstü, zemin harika. Bu havada insanlar düşünüyor ki kayak olmaz ama burada inanılmaz bir kar var. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Ankara’dan gelen başka bir kayaksever ise, "Bahar ayında gerçekten çok beklemiyordum bu kadar karı. Genellikle mart sonuna doğru sezon kapanıyordu. Ama bugün inanılmaz bir ortam var, güneş yukarıda parlıyor. Kar hafif yumuşak, düştüğün zaman acıtmıyor. Gelmek için güzel bir sebep" ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde hafta sonları tesisler, iftardan sonra da ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor.

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İHA

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