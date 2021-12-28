Erciyes, şimdi de Ukrayna kafilesini ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapmak üzere kente gelen ikinci turist kafilesi Ukraynalılar oldu.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 17:02
Erciyes, şimdi de Ukrayna kafilesini ağırlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’nde tatil yapmak üzere kente gelen ikinci turist kafilesi Ukraynalılar oldu.

19 mekanik tesisi, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile Türkiye’nin ve dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun açılmasının ardından yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

Kente ikinci turist kafilesi Ukrayna’dan gelirken, yabancı misafirleri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Cennet Yiğit İlkokul öğrencileri ile birlikte karşıladı.

Kayseri Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Ukraynalılara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve öğrenciler yabancı misafirlere ‘hoş geldiniz’ dediler.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “2 gün önce Polonya’dan gelen ilk kafilemizi karşılamıştık. Bugün de Ukrayna’dan bu sezon için planlanan ilk uçuş şehrimize ulaştı. Çok şükür Erciyes’te sezon gayet iyi başladı ve çok hızlı şekilde ilerliyor” dedi.

“UKRAYNA BİZİM EN BÜYÜK PAZARIMIZ”

Geçtiğimiz yıl Ukrayna’dan 15 bin yabancı turistin Erciyes’e geldiğini ifade eden Cıngı, “Yılbaşı itibariyle sadece charter seferlerle gelenlerden bahsediyorum, 4 uçak yabancı misafirimiz olacak. Ukrayna bizim en büyük pazarımız, geçtiğimiz yıl 15 bin Ukraynalıyı Erciyes’imizde misafir etmiştik. Bu yıl da yine Kiev ve diğer şehirlerden charter uçuşlarla haftalık en az 3 uçuş ile kayağa gelecek. Kapadokya bölgesini ve Kayseri’mizi gezecek misafirlerimizi Erciyes’te inşallah mutlu bir tatil geçirmeleri için misafir edeceğiz” diye konuştu.

Cıngı, gelen yabancı misafirlerin özellikle şehrin ekonomisine çok ciddi katkıları olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı’nı uygulamaya geçirmesi, şuanda da bizim işletmemiz şehrimize ekonomik ve sportif katkı açısından önem taşıyor. Erciyes turizmi şehrimizin gerçekten vizyonunu, yavrularımızın geleceğini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Erciyes Kayak Merkezi’ne sezon boyunca Ukrayna, Rusya ve Polonya’dan her hafta charter seferler devam edecek.
 

Kurumsal Haber

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