Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu

Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, Kayseri Şampiyonası finalinde rakibini 64 sayı farkla mağlup ederek şampiyon oldu.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 14:15
Erciyes Koleji'nin gençleri şampiyon oldu
Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, Kayseri Şampiyonası finalinde rakibini 64 sayı farkla mağlup ederek şampiyon oldu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, Kayseri Şampiyonası finalinde rakibini 64 sayı farkla mağlup ederek şampiyon oldu.

Özel Erciyes Koleji Lisesi Erkek Basketbol Takımı, 7 grupta oynanan Kayseri Şampiyonası’nda gruptaki maçları ile çeyrek final ve yarı final maçlarını farklı kazanarak finale çıktı. Finalde Küçükçalık Anadolu Lisesi ile karşılaşan Erciyes Koleji, rakibini 113-49 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. Özel Erciyes Koleji, kazandığı başarı ile bölge birinciliğinde Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı.

Özel Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, şampiyon takımı tebrik etti. Öğrencileri her alanda donanımlı birer birey olarak yetiştirme gayretinde olduklarını ifade eden Hastekkeşin, bu anlamda spora ve sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirtti. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkararak onları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Hastekkeşin, başarılarının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini kaydetti.

İhlas Haber Ajansı

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