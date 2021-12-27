Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor odaklı projelerinden olan ve Türkiye'nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı'na yapılan Erciyes Kayak Okulu'nda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri, hafta içi ve hafta sonu Kayak ve Snowboard kurs kayıtları başladı.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 11:57
Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor odaklı projelerinden olan ve Türkiye'nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı'na yapılan Erciyes Kayak Okulu'nda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri, hafta içi ve hafta sonu Kayak ve Snowboard kurs kayıtları başladı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor odaklı projelerinden olan ve Türkiye’nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı’na yapılan Erciyes Kayak Okulu’nda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri, hafta içi ve hafta sonu Kayak ve Snowboard kurs kayıtları başladı.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes’in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın seçim beyannamesinde ve ‘150. Yılda 150 Proje’ arasında yer alan Erciyes Kayak Okulu projesi hayata geçiyor. Faaliyetlerine salı günü başlayacak olan Erciyes Kayak Okulu’nda, kurs kayıtları da başladı. Kış sezonuna hazır olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayserililere kaliteli hizmet, maksimum memnuniyet anlayışı ile çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda Erciyes Kayak Okulu’nda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri hafta içi ve hafta sonu boyunca Kayak ve Snowboard kurs kayıtları başladı. Spor A.Ş., grup eğitimlerinin yanı sıra haftanın 6 günü birebir kayak özel ders fırsatları da sunacak. 16-65 yaş Kayak ve Snowboard kursları 28 Aralık 2021’de, 7-15 yaş Kayak ve Snowboard kursları 1-2 Ocak 2022 tarihlerinde başlayacak. Spor ve kayak severler, detaylı bilgiye 0549 692 00 38 numaralı telefondan ulaşabilecek, kayıt için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini ziyaret edebilecek.

Erciyes Kayak Okulu Projesi’nde tesis tüm birimleriyle halkın kullanımına uygun olarak tasarlandı. Tesis, yaklaşık 800 metrekarelik bir kullanım alanına sahip projede kayak hazırlık odası, bay-bayan özel odaları, dinlenme alanı, yemekhanesi ve üç adet yatak odasını bünyesinde barındırıyor.

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İHA

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