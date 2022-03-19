Erciyes Kapı'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılı, Erciyes Hacılar Kapı’da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Hacılar Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve spor kulüplerinin katılımıyla Çanakkale zaferinin 107’inci yılı, Erciyes Hacılar Kapı’da yapılan etkinlikle kutlandı. Etkinlik kapsamında JAK timi ve kayakçılar, açtıkları Türk Bayrağı ile zirveden tören alanına indiler. Program ilk olarak Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan programda emeği geçenlere teşekkür ederek; “Çanakkale zaferinin 107’inci yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çanakkale 107 yıl önce yaşandı. Çanakkale’yi anlamak için 107 yıl önceye gitmek gerekir. Ruhları şad olsun, onlar bizim canları verdiler” dedi.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen’de “bugün nefes alıyorsak bunu Çanakkale de canlarını veren şehitlerimize borçluyuz. Bu manada Çanakkale zaferinin 107’inci Yılı kutlu olsun” dedi.