Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engeller aşılıyor

Türkiye'nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerden Yasin Gaygısız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle ilk kişisel sergisini açtı.

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  • 06.05.2022 10:12
  • Güncelleme: 06.05.2022 15:04
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engeller aşılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerden Yasin Gaygısız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle ilk kişisel sergisini açtı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim desteği alan Yasin Gaygısız, ilk kişisel resim sergisini açma fırsatı yakaladı. Gaygısız’ın sergisi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılımı ile ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergiyi çok beğenerek, tarihi Kayseri Kalesi’nde de açılması talimatını veren Büyükkılıç, resim çalışmaları ile tek tek ilgilendi ve sergi hakkında bilgi aldı. Vatandaşların da ilgisiyle karşılanan resim sergisi, daha sonra Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Yasin Gaygısız’ın yaptığı yağlı boyalar ile soyut çalışmalardan oluşan 12 adet resim, meraklıları ile buluştu. İlgiyle karşılanan sergide Gaygısız, çalışmalar hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

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İHA

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