Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu

Zehra Özcan, emekli aylığı ile kiraladığı evi engelli ve hasta sokak hayvanlarını ile paylaşıyor.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 12:36
Engelli ve hasta sokak hayvanlarına anne oldu
Zehra Özcan, emekli aylığı ile kiraladığı evi engelli ve hasta sokak hayvanlarını ile paylaşıyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Zehra Özcan, emekli aylığı ile kiraladığı evi engelli ve hasta sokak hayvanlarını ile paylaşıyor.

Sivas’ta Karşıyaka mahallesinde kiraladığı bahçeli bir evde yaşayan Zehra Özcan isimli 62 yaşındaki kadın, evini birçoğumuzun yüz çevirdiği engelli ve hasta sokak hayvanları ile paylaşıyor. Özcan tek geliri olan emekli maaşını da bu hayvanların beslenmesi ve tedavisi için kullanıyor. Hayatını yardıma muhtaç hayvanlara adayan Özcan, evini paylaştığı kedi ve köpeklerin tedavilerini de kendisi yapıyor.

25 yılını sokak hayvanlarına adadı

Zehra Özcan, son 25 yılını sokak hayvanlarına adadığını belirterek, “Ben 12 yıldır kiraladığım bu evde yaşıyorum. Engelli hayvanları alıp bakım ve tedavilerini yapıyorum. 25 seneye yakın bu işle uğraşıyorum. Çoğu hayvan kanser hastası, kalp yetmezliği olanlarda var, gençlik hastalığından kalma sinirsel titremeleri olan var, kendi hayatını tek başına idam edemeyen hayvanlarım var. Onlara destek amaçlı yardımcı oluyorum. Sabah saat 7.00 da kalkıyorum, saat 8 gibi mamalarını veriyorum daha sonra bütün gün temizlik yapıyorum” dedi.

Her birinin farklı bir hikayesi var

Köpeklerin farklı farklı hikayeleri olduğunu belirten Özcan, “Ben taşınırken kamyon küçük bir yavruyu ezdi, ölür dediler ama şu an 13 yaşında. Bir köpeğin başına çok kötü bir hadise gelmiş, erkeklerden kaçıyordu onu tedavi ettirdim. Bir köpeğimiz de alerji hastasıydı, çok kötü durumdaydı, bütün vücudundan kan ve iltihap akıyordu. 1 seneye yakın tedavi ettim, düzeldi, şu an alerji hastası olduğu için sadece et yiyor. Terk edilmiş, atılmış, kazadan dolayı gözü görmeyen, hepsinin farklı bir hikâyesi var. Onları bulup onlarla ilgileniyorum” diye konuştu.

“Sevmiyorsanız zarar vermeyin”

Özcan, “Hayvan sevgim çocukluğumdan geliyor. Hayvan sevgisi ailenin çocuk yetiştirmesi ile ilgili, 5 yaşından itibaren sürekli hayvanların içerisindeydim. Ailem bana hayvanlara karşı vicdanlı ve merhametli olmayı öğretti. Son zamanlarda hayvanlara aşırı şiddet, hayvanlara karşı aşırı nefret taşıyan insanlar gördükçe üzülüyorum. Sevmiyorsunuz ama zarar vermeyin. Özellikle barınakta çalıştığım zaman çok kötü vakalar geliyordu; bıçaklanmış, tecavüze uğramış hayvanlar. İnsanlara artık söyleyecek bireyde bulamıyorum. Dolayısıyla elimizden geldiği kadarıyla bu hayvanlara sahip çıkıyorum. Burayı köpekler için kiraladım ve onlarla kalıyorum” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı

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