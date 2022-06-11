Engelli annesinden ağlatan mektup

BİR SABAH ERKENDEN

Bir sabah erkenden seni de uğurlasam okula güle oynaya

Okul formanı giysen

Hiç hırçınlaşmadan ağlamadan

Seninle de performans ödevleri yapsak

Hiç unutmadan defteri kağıdı yırtmadan

Bir sabah erkenden saçlarını tarasam

Uzasa o güzel saçların hiç kesilmese

Tokalar alsak

Anne saçımı ör desen

Ben;koşa koşa gelip

Tamam kızım desem

Bir sabah erkenden kahvaltı hazırlasak

Hiç zeytinle peyniri dökmeden

Sen; sofrayı sersen

Ben; tepsiyi getirsem

Sen; anne ben çayı getiriyorum desen

Bir sabah erkenden alışverişe gitsek seninle

Hiç yolda koşmadan,arabaların önüne atlamadan

Sen kıyafet beğensen

Ben; babası almamız lazım desem

Bir sabah erkenden oruçlu kalksak mahmur

Sen biraz daha yatayım sahurdan sonra uyumadım desen

Ben yat ama çok yatma Kur’an okuyalım desem

Sen; akşama ne yapıyorsun desen

Ben; ne istersen ama birlikte yapalım desem

Bir sabah erkenden

Güneşin doğuşunu izlesek seninle

Namaz kılıp tefekkür etsek

Şöyle ana kız…

Sen ayet okusan ben hadis

Bir sabah erkenden

Hayal kursak seninle

Mekke’ye gitsek, Medine’ye…

Uhud’a gitsek, Bedir’e

Gezsek seninle…

Mısır piramitlerine gitsek

Sonra Kerbela’ya…

Uğrasak hüzün dolu topraklara

Yad etsek geçmişi

Yalvarsak yaradana

Bir sabah erkenden

Acıyı vursak seninle

Hani o hiç vurulmamış acıyı

Hani şairin “Seni de vururlar mı?” dediği acıyı

Hani ruhumu bedenimi saran acıyı

Hani doktora her gittiğimde yüzüme vurulan acıyı

Hani koşmaktan ayaklarımı acıtan acıyı

Hani beni durmaktan korkutan acıyı

Hani sen durunca ben durunca dünyanın duracağını zannettiren acıyı

Hani babaannesi tarafında dövülen “ölürse ölsün” diye hasta hasta okula gönderilen Derviş’in yüzündeki acıyı

Hani sizin gözleriniz var ya

Siyah, mavi, yeşil, kahverengi…

Ürkek ve korkak bakışlardaki acıyı

Hani bazen baş başa etrafa bakarkenki acıyı.

Bir sabah erkenden ve ey Şehide! Lütfen

Vuralım bu acıyı toprağa gömelim

Üstüne taş koyalım

Koyalım ki bir daha çıkmasın.

Bir sabah erkenden vuralım bu acıyı.

ZİHNİYE KARAKUŞ

