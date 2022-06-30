En keskin bıçaklar Yöresel Ürünler Fuarı'nda

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala meşhur Sürmene bıçakları Yöresel Ürünler Fuarı'nda satışa sunuldu.

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  • 30.06.2022 15:11
  • Güncelleme: 30.06.2022 16:11
En keskin bıçaklar Yöresel Ürünler Fuarı'nda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala meşhur Sürmene bıçakları Yöresel Ürünler Fuarı’nda satışa sunuldu.

Kayseri’de 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel ürünleri vatandaşların ayağına getiriyor. Dünyaca ünlü Sürmene bıçakları da, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala fuarda yerini aldı.

40 yıllık bıçak ustası Adnan Karamahmutoğlu, vatandaşları fuara davet ederek, "Bu bıçaklar Sürmene bıçağı ve ustalığı iyidir. Suyu balık yağında verilir ve keskindir. Vatandaşlarımızın bıçak ihtiyaçları varsa bekliyoruz. Burada çoğu insan beni tanır ve bıçaklarımın kalitesini bilir. Herkesi beklerim. Her çeşit bıçağımız var. Özellikle kurban için çok iyi bıçaklarımız var. Kurban keserken en önemli şey bıçaktır. Bıçaktan sonra kasap gelir" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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