Elitaş: 'Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere ilişkin, Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var dedi.

PAYLAŞ
  • 26.09.2022 23:38
  • Güncelleme: 27.09.2022 09:34
Elitaş: 'Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere ilişkin, "Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var" dedi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2023’te yapılacak olan seçimleri değerlendirdi. "Biz nasıl tecrübe kazandıysak, bizden sonraki arkadaşlarda aynı tecrübeyi kazanıyorlar" diyen Elitaş, "Bizim jübile yapacağımız görüldüğü için onlarda kendilerini yetiştirmek için biraz daha gayret gösteriyorlar. Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var. Her dönemde yüzde 50’ye yakın kısımda yenilenme ortaya çıkar. Teşkilatta birilerinin de önünün açık olması lazım. Şoför mahallinde boşluğun olduğu hissedilmesi lazım ki birilerinin de ısınması lazım. “Mustafa Elitaş oraya kazık mı çaktı kardeşim. O gitsin de ben geleyim” diye bir şey olması lazım. Kamuoyu “Kayseri’de Mustafa Elitaş gibi birine ihtiyacım var. Onlar devam etsin” derse, anketlerde bu ortaya çıkıyorsa, genel merkezde bunu makul görüyorsa o zaman devam edilebilir. “İlla ben olacağım” demenin lüzumu yok. O çerçevede yeni yüzlere muhakkak ihtiyaç vardır. “7 vekilin yedisi de değişmedi. Artık bir kısmı başka yerden olsun” diye söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının vekil olmasını değerlendiren Elitaş, “Belediye başkanından milletvekili olması için istifa şartı var. Milletvekilinin belediye başkanı olması için istifa şartı yok. 2023 Haziranından 60 gün önce istifa etmeleri lazım. Takvim böyle başlıyor. Bu kanun gereğidir. Adaylık garanti değil. İstifa tek taraflı iradedir” şeklinde konuştu.

Temayül yoklamasına ilişkin konuşan Elitaş, “Genel merkezin takdiri yüzde 40. Anket yüzde 30. Temayül yoklaması yüzde 30. Asıl belirleyici olan anket ve genel merkezin kararı. Adamın geçmişine bir bakıyorsun. Bu adamın AK Parti ile hiçbir geçmişi yok. Ankette de çıkabilir, temayülde de çıkabilir ama aynı yolun yolcusu değilsek, aynı istikamette gitmiyorsak bu adam yanlıştır. Nefsin için bu yoldan dönüyorsan sen zaten dava adamı değilsin. Ufak bir nefsi işlerden dolayı terk etmek insani değil. Dava adamının işi değil. Ben AK Parti ile milletvekili oldum. Partimle bu memlekete çok büyük hizmetler ürettim. Çok önemli işler yaptım. Çok önemli kanunlarda imzam var. Anayasanın çıkması için çok gayret gösterdim. Halen de çok önemli kanunlara imza atıyorum. Üzüldüğün kanunlar olabilir ama artımız çok fazla. Çok önemli katkılar sağladığıma inanıyorum. Vatandaştan aldığım oyları büyük bir oranla hak ediyorum diye düşünüyorum. Yanlış yaptığımızda da, kuluz. Hatasız olan peygamberlerdir. Hepimiz hata yapıyoruz, kuluz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polis ticari taksi şoförü oldu, hırsızı yakaladı

Polis ticari taksi şoförü oldu, hırsızı yakaladı

Arkalarında bıraktıkları delillerle yakayı ele verdiler

Arkalarında bıraktıkları delillerle yakayı ele verdiler

Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

DAHA FAZLA
Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Erciyes Teknopark'ta firmalar üreterek büyüyor

Erciyes Teknopark'ta firmalar üreterek büyüyor

Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Meral Akşener hakkında suç duyurusu