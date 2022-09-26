Elitaş: 'Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere ilişkin, "Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var" dedi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2023’te yapılacak olan seçimleri değerlendirdi. "Biz nasıl tecrübe kazandıysak, bizden sonraki arkadaşlarda aynı tecrübeyi kazanıyorlar" diyen Elitaş, "Bizim jübile yapacağımız görüldüğü için onlarda kendilerini yetiştirmek için biraz daha gayret gösteriyorlar. Muhakkak ki yeni yüzlere ihtiyaç var. Her dönemde yüzde 50’ye yakın kısımda yenilenme ortaya çıkar. Teşkilatta birilerinin de önünün açık olması lazım. Şoför mahallinde boşluğun olduğu hissedilmesi lazım ki birilerinin de ısınması lazım. “Mustafa Elitaş oraya kazık mı çaktı kardeşim. O gitsin de ben geleyim” diye bir şey olması lazım. Kamuoyu “Kayseri’de Mustafa Elitaş gibi birine ihtiyacım var. Onlar devam etsin” derse, anketlerde bu ortaya çıkıyorsa, genel merkezde bunu makul görüyorsa o zaman devam edilebilir. “İlla ben olacağım” demenin lüzumu yok. O çerçevede yeni yüzlere muhakkak ihtiyaç vardır. “7 vekilin yedisi de değişmedi. Artık bir kısmı başka yerden olsun” diye söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının vekil olmasını değerlendiren Elitaş, “Belediye başkanından milletvekili olması için istifa şartı var. Milletvekilinin belediye başkanı olması için istifa şartı yok. 2023 Haziranından 60 gün önce istifa etmeleri lazım. Takvim böyle başlıyor. Bu kanun gereğidir. Adaylık garanti değil. İstifa tek taraflı iradedir” şeklinde konuştu.

Temayül yoklamasına ilişkin konuşan Elitaş, “Genel merkezin takdiri yüzde 40. Anket yüzde 30. Temayül yoklaması yüzde 30. Asıl belirleyici olan anket ve genel merkezin kararı. Adamın geçmişine bir bakıyorsun. Bu adamın AK Parti ile hiçbir geçmişi yok. Ankette de çıkabilir, temayülde de çıkabilir ama aynı yolun yolcusu değilsek, aynı istikamette gitmiyorsak bu adam yanlıştır. Nefsin için bu yoldan dönüyorsan sen zaten dava adamı değilsin. Ufak bir nefsi işlerden dolayı terk etmek insani değil. Dava adamının işi değil. Ben AK Parti ile milletvekili oldum. Partimle bu memlekete çok büyük hizmetler ürettim. Çok önemli işler yaptım. Çok önemli kanunlarda imzam var. Anayasanın çıkması için çok gayret gösterdim. Halen de çok önemli kanunlara imza atıyorum. Üzüldüğün kanunlar olabilir ama artımız çok fazla. Çok önemli katkılar sağladığıma inanıyorum. Vatandaştan aldığım oyları büyük bir oranla hak ediyorum diye düşünüyorum. Yanlış yaptığımızda da, kuluz. Hatasız olan peygamberlerdir. Hepimiz hata yapıyoruz, kuluz” dedi.