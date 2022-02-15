Elektrik faturalarında düzenleme

 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların elektrikte indirim talebinin Çarşamba günü yapılacak kabine toplantısında masaya yatırılacağını ve alternatif çözümlerin konuşulacağını açıkladı. 

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  • 15.02.2022 11:26
  • Güncelleme: 15.02.2022 11:26
Elektrik faturalarında düzenleme

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yarın (Çarşamba) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Toplantının önü gündem konusu yüksek gelen elektirik faturaları olacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kabinede sunum yapacak. Bakan Dönmez, “Elektrik fatura yükünü vatandaşın lehine azaltılması için çalışmalar masaya yatırılacak. Yapılan çalışmalarda ticarethane statüsünde olan cem evi dernek ve vakıflar bu guruptan çıkartılacak.” diye konuştu. 

Kabine toplantısında ayrıca elektrik faturalarındaki yüksek KDV oranının da düşürülmesi görüşülecek.

1ha

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