Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı
Kayseri'de K.D. isimli kişi elektrik çarpması sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- 08.05.2022 20:26
- Güncelleme: 08.05.2022 20:26
Olay, akşam saatlerinde Bünyan ilçesine bağlı Karatay Mahallesinde meydana geldi. 32 yaşındaki K.D. elektrik çarpması sonucunda yaralandı. Durumu gören yakınları K.D.’yi hastaneye götürürken yolda ambulansa nakledildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle K.D., ilçe hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Elektrik çarpma olayının nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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