Ekmek almak için girdiği fırından yardım kumbarası çaldı
Kayseri'de bir fırına giren şahıs, yardım için konulan kumbarayı çalarak gözden kayboldu.
- 15.03.2022 15:19
- Güncelleme: 15.03.2022 15:19
Olay, Kayseri’de gece 12 sularında bir fırında meydana geldi. Fırına ekmek almak için giren şahıs kasiyerin para üstünü vermesini beklerken kasanın yanına Sma hastası Hasan Çınar için konulan kumbarayı montunun içine koydu. Para üstünü alarak olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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