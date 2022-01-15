Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Fırıncılar ve Uncular Odası ile Kayseri Ticaret Odası’na bağlı faaliyet gösteren fırınların zam talebi oluşturulan komisyonda görüşüldü. Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda fırıncıların zam talebi yerinde bulunarak kabul edildi. Zam kararı, Ticaret Bakanlığı’nın onayına gönderildi.

Komisyonda alınan zam kararına göre şu anda 2 liradan satılan 200 gram somun ekmek 2,5 liraya yükselecek. Yine 2 liradan satılan 180 gram pişmiş pidenin fiyatı da aynı şekilde 2,5 TL olacak. Fırın ve endüstriyel kurumlarda üretilen diğer unlu mamullerde de belirli oranlarda zam yapıldığı öğrenildi.

Un başta olmak üzere hammaddeye gelen fahiş fiyat artışları nedeniyle fırıncılar unlu mamullere zam talebinde bulunmuştu. Fırıncılar ve Uncular Odası yönetimi, talebi yerinde buldu ve 1,75 lira olan 200 gram somun ekmeğin fiyatının 2 liraya yükseltilmesi konusunda karar aldı. Fiyat güncellemelerinin Ticaret Bakanlığı onay sürecine göre 1 Şubat 2022 tarihinde ya da daha önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SON 5 AYDA 3’ÜNCÜ ZAM

Kayseri’de son 5 ayda ekmek başta olmak üzere unlu mamullere 3’üncü defa zam yapılmış olacak. 1 Eylül 2021 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde ayrı ayrı iki defa zam gelmişti. 1,5 lira olan somun ekmek önce 1,75 liraya ve ardından 2 liraya yükselmişti. Son zam talebine Ticaret Bakanlığı’ndan onay gelmesi halinde ekmek 2,5 liraya çıkacak. Un, maya, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, bakanlığın onay vermesine kesin gözüyle bakıyorlar.

KENT EKMEK FİYAT ARTTIRACAK MI?

Bu arada Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Ekmek’te, ekmek fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Kent Ekmek büfelerinde 200 gram ekmek 1,25 liradan satılıyor.