Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 10:43
Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı
Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gaziantep’te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi’nde bulunan E-sınav merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine geldi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.

Kıyafete dikilmiş kamera ve modem ile kulak içi kulaklık düzeneği pes dedirtti

Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık düzeneği ele geçirdi. Şahsın üzerindeki kopya düzeneğinin görevliler ve polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra güçlükle sökülerek çıkarılmaya çalışılması ise dikkat çekti. Şahsın kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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