Edirne'den madalya ile döndüler

Edirne'de gerçekleştirilen 12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Biçimveren altın madalya kazandı.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 12:53
Edirne'den madalya ile döndüler
Edirne'de gerçekleştirilen 12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Biçimveren altın madalya kazandı.
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Edirne’de gerçekleştirilen 12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları’nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Biçimveren altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışları hafta sonu Edirne’de gerçekleştirildi. Edirne Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerinden 600 sporcu katıldı. Türkiye finalinde 4 yarış yüzen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden Rüzgar Biçimveren, 200 metre ferdi karışık stilde altın madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Biçimveren ve antrenörü Eyüp Emre Cıncık’ı tebrik etti.

İhlas Haber Ajansı

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