Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı belgesi almak istiyoruz'

Hunat Hatun Kültür Merkezi ve Sanat Evi'nde çeşitli sanatları icra ettiren sanatçılardan biri olan Ahmet Kurt, '10 yıldır icra ettiğimiz Ebru sanatını insanlara göstermeye çalışıyoruz, sanatçı belgesi almak istiyoruz' dedi.

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  • 09.01.2022 12:03
  • Güncelleme: 09.01.2022 12:05
Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı belgesi almak istiyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatçılara tahsis edilen, Hunat Hatun Kültür Merkezi ve Sanat Evi’nde 10 yıldır Ebru Sanatçılığını devam ettiren Ahmet Kurt, sanatıyla tanışma sürecinden bahsetti. 
Ebruda yer alan sembollerin anlamlarından da bahseden Kurt, “Ebruyla tanışmamız uzun sürdü. Dokununca da bir deneme yap falan dediler. Deneme yapınca da iş bitti, bizi içine çekti. 5 yıl gece gündüz Ebru sanatını öğrenmeye çalıştık, çok uğraştık. Bu sürede de belediye tarafından burada yer verilince de Kayseri’ye gelip gidenleri ebru sanatını göstermeye çalışıyoruz. Ebru da laleyi Allah’ın varlığına, birliğine işaret olarak sembolize ederler. Gülü ise Hz. Peygamber’le ilişkilendirirler. Diğerlerini de istedikleri gibi sembolize ederler” diye konuştu. 
‘EBRUNUN İNSANA KATTIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY NEFSİ VE SABRI ÖĞRETMESİ’
Ebru sanatında kullanılan malzemelerden bahseden Ahmet Kurt, ebrunun yapımında kullanılan boyanın topraktan olduğunu belirterek, “Ebru sanatında kullanılan bütün boyalarımız topraktan yapılıyor. Toprak ezilerek yapılıyor. Toprağı ezerken insan nefsini de eziyor haliyle. Burada ebrunun asıl insana kattığı şey nefsi öğretmesi, sabrı öğretmesi. Bu çok önemli bir şey. Ebrunun bu halinden dolayı da zaten tasavvufla da ilişkilendirirler. Ebru da en önemli şeylerden birisi atış teknikleri, ebruyu yaparken ki verdiğimiz şekiller. Bunların birtakım malzemeleri var. Boyayı yaparken içine kattığımız öd var. Teknenin içine koyduğumuz sıvının adı kitre. Bunlar zamanla bir hoca tarafından gösterilerek geleneksel sanat dediğimiz bir biçimde, geleneksel sanata uygun bir biçimde gösterilir” ifadelerini kullandı.
‘SANATÇI BELGESİ ALMAK İSTİYORUZ’
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin imkan vermesiyle yaklaşık 16 sanatçıyla birlikte Kayseri’yi tanıttıklarını dile getiren Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt, “Buradaki bütün sanatçılar ile birlikte olup, Kayseri’de birkaç kişiyi de bir araya getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaatımız olacak. Hepimiz elimizden geldiğince Kültür Bakanlığı Sanatçısı ya da sanatçı belgesi almak için başvuruda bulunacağız. İl kültür müdürümüz de sağ olsun bunu toplu halde yaparsak, bize bu imkanların verileceğini söyledi. Bunun için uğraşıyoruz. Belediye ve kültür müdürlüğümüz bu konuda bize katkı sağlarsa çok daha güzel olacak. Kayseri’deki devlet sanatçısı sayımız biraz artacak. Bunun için uğraşıyoruz. Dilerim ki başarılı olacağız” diye konuştu.

BGC

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