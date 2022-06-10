Düşük gabari tehdit ediyor

Sivas Numune Hastanesinde iki binayı birbirine bağlayan tüp geçidin düşük gabarisi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayollarının gabari standardının altındaki tüp geçit birçok kazaya da neden oldu.

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  • 10.06.2022 11:52
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:52
Düşük gabari tehdit ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Numune Hastanesinde iki binayı birbirine bağlayan tüp geçidin düşük gabarisi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayollarının gabari standardının altındaki tüp geçit birçok kazaya da neden oldu.

Sivas’ta 2015 yılında hizmete açılan Sivas Numune Hastanesi inşasında mühendislerin gözünden kaçırdığı detay, tehlike saçmaya başladı. İki hizmet binasını birbirine bağlayan tüp geçit 3 metre 70 santimetre yükseklikte inşa edildi. Tüp geçidin altından ise hastane otoparkına giden yol geçiyor. Türkiye’de karayolları standartlarına göre köprü yükseklikleri genelde 4.2 metre olarak belirlendiğinden, araçlarını bu yüksekliğe göre planlayan birçok sürücü uyarıcı tabelalara rağmen düşük gabarili geçidin altını kullanıyor. Alçak araçlar için bir sıkıntı olmasa da, tüp geçit yüksek araçlar için tehlike oluşturuyor. Bugüne kadar birçok yüksek araç tüp geçide çarparak hem hasar gördü hem de geçide hasar verdi.

“Burayı en kısa sürede yapmalılar”

Tedavi için hastanede bulunan Sağdık Görüle isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Türkiye standartlarında burasının 4 metre 20 santimetre olması lazım. Karayollarının vermiş olduğu kanuna göre burası alçak. Burası standart ölçüde olsaydı bu hasar da oluşmazdı, buraya çarpan aracın da hasarı olmazdı. İlerleyen günlerde daha yüksek tonajlı bir araç geldiği zaman daha büyük bir hasar verecek. Burası hastanenin en işlek noktalarından biri. Burada görmüş olduğunuz gibi çok büyük rüzgarlarda bu saclar uçtuğu zaman buradan geçen bir vatandaşın hayatını tehlikeye atabilir. Burayı en kısa sürede yapmak zorundalar. Türkiye standartlarının altında yaparlarsa yine bu sıkıntıyı yaşarlar ve burası risk insanlara” dedi.

İHA

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