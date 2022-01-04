Erciyes, İnna Konserine fırsat vermedi

Erciyes Winter Fest kapsamında Kayseri'ye gelen Romanyalı Sanatçı Inna'nın konseri, Erciyes'te hava şartları fırsat vermeyince Erciyes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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  • 04.01.2022 15:02
  • Güncelleme: 04.01.2022 16:07
Erciyes, İnna Konserine fırsat vermedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 Erciyes Winter Fest kapsamında Kayseri’ye gelen Romanyalı Sanatçı Inna, Erciyes'in tipi ve fırtınasından dolayı konser veremedi ama Erciyes’te kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Dünyaca tanınan Romanyalı Sanatçı Inna, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Winter Fest için Kayseri Erciyes’e geldi. 4 gün boyunca Erciyes’teki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı, arkadaşları ile birlikte Erciyes’te pistlerin keyfini doyasıya çıkardı. Hayranlarına Erciyes’teki anlarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Erciyes’e hayranlığını dile getirdi.

Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst üste zirveye yerleşen ve Romanya’da “Dansın Kraliçesi” olarak bilinen şarkıcı Inna, Türkiye’de yeni yılın ilk konserini Erciyes'te veremeyince, salon konseri yapmak zorunda kaldı.

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Haber Merkezi

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