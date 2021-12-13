Dünya Yatırımcı İşadamları Kumsmall'da buluştu

Kumsmall AVM’de yaklaşık 20 farklı ülkeden iş insanları, Kayserili iş insanlarıyla bir araya geldi. DUYSİAD Genel Başkanı Ahmet Kızılöz ‘’İş dünyasının önemli dinamik illerinden biri olan ve üretimde Türkiye’ye büyük ölçekte katma değer katan Kayseri bizler için çok önemli bir kent. Türkiye’nin ve Kayseri’nin en büyük AVM’lerinden biri olan Kumsmall AVM’ye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Tarla Bey’in davetiyle dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında başarılı çalışmalara imza atan iş insanlarıyla birlikte Kayseri’deyiz .” dedi.

AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla’nın AVM’yi tanıtımından sonra konuşan DUYSİAD Genel Başkanı Ahmet Kızılöz, “Türkiye ekonomisine önemli ölçekte katkı sağlayan Kayserili işadamlarının hükümetimizden beklentileri de elbette ki vardır. Başta birinci derecede teşvik alan iller arasında yer alması isteniyor. Sonra hızlı tren güzergâhı ağına Kayseri’nin de eklenmesi Kayseri’lileri mutlu edecektir. Orta ölçekli Kobilerin gelişimi için İnegöl modeli düzenli lojistik alanları gerekmektedir. Kayseri sanayisinin ihracatta Türkiye’ye katkı payı daha fazla nasıl olabilir diye sürekli araştırma ve bağlantılar kurulmaktadır” İfadelerini kullandı.

Kayseri’ye 20 farklı ülkeden gelen yabancı iş insanları ile 12 Aralık Pazar saat 13:30’da Ommer Otel’de bir araya gelerek geleceğe yönelik yapılabilecek yarırımları müzakere ettiler.