Dünya Mimarlık Günü'nün bu yılki teması 'Esenlik için Mimarlık'

Dünya Mimarlık Günü'nün bu yılki teması 'Esenlik için Mimarlık' olarak belirlendi. Öte yandan Kayseri Mimarlık Festivalinin bu yıl ilki gerçekleştirilecek. 

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  • 03.10.2022 16:19
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:19
Dünya Mimarlık Günü'nün bu yılki teması 'Esenlik için Mimarlık'

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmaktadır. Bu sene de 3 Ekim’de kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nün teması ‘Esenlik için Mimarlık’ olarak belirlendi. Dünya Mimarlık Günü için yapılan basın açıklamasına Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, yönetim kurulu ve üyeler katıldı. Bu yılın sağlık için tasarım yılı ilan edildiğini söyleyen Er, “Bilindiği üzere Sağlık, kişinin yalnızca hastalık veya sakatlığının olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir esenlik halidir. Dolayısıyla Yeryüzünde yaşayan her bir birey hiçbir ayrım yapılmaksızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Yapılı çevrenin; onu deneyimleyen insanların sağlığı üzerinde bir etkisi olduğu akılda tutularak, sağlık ve esenlik için tasarım anlayışı Dünya Mimarlık Günü'nde vurgulanacak ve gösterilecek her projede, her uygulamada ve her ölçekte temel bir bileşen olacaktır” ifadelerini kullandı. 

‘MESLEKTAŞLARIMIZDA YENİ UFUKLAR AÇACAKTIR’

Bu yıl Kayseri Mimarlık Festivalinin ilkini gerçekleştireceklerini belirten Er, “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak biz de tasarımın tüm bileşenlerini düşünerek bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Kayseri Mimarlık Festivalini düzenledik. Değişen, dönüşen dünyada mimarlığın farklı yöntemlerle de kendini var edebileceği fikri atölyeler, çalıştaylar ve söyleşilerde meslektaşlarımızda yeni ufuklar açacaktır. Kayserimizin mimari dinamiklerini harekete geçirip canlı tutmayı planladığımız festivallerin her yıl gelişerek kentimizin mimarlık ortamına sunulması en büyük hedeflerimizdendir” şeklinde konuştu.

1ha

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