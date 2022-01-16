Dünya 2.'si sporcuları makamında ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Muay Thai Federasyonu bünyesinde yarışan ve Dünya 2. olan Kayseri ekibini ve teknik heyetini makamında ağırladı. 

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  • 16.01.2022 10:19
  • Güncelleme: 16.01.2022 10:19
Dünya 2.'si sporcuları makamında ağırladı

98 ülke sporcularının katılımıyla Tayland’da gerçekleşen Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda 2. olarak dereceye giren sporcular Sercan Koç ve Ezgi Keleş yanı sıra Muay Thai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Milli Takımlar Sportif Direktörü ve Antrenör Göksel Cingöz ve İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Başkan Yalçın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 
ASBAŞKAN HALİL DEMİR’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR
Muay Thai sporu hakkında ilgi veren Asbaşkan Halil Demir, Türkiye’nin adını dünyada duyurmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalya aldıklarını belirtti. Başkan Yalçın’ın spora ve sporcuya daima destek verdiğini dile getiren Asbaşkan Demir, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
“TALAS DENİNCE HERKESİN AKLINA ‘ORADAN ŞAMPİYON ÇIKAR’ GELİYOR.
Ziyarette konuşan İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu da Kayseri ekibi olarak Muay Thai alanında Türkiye genelinde de dünya genelinde de başarıyla ilerlediklerini belirtti. Kayseri’nin sportif bir kültüre sahip olduğunu kaydeden Ulu, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Aynı zamanda özel harekât polisi olan İl Temsilcisi Ulu daha sonra Başkan Yalçın’a özel harekât polis beresi ve Ziya Gökalp’in ‘Türkleşmek, İslamlaşmak Muasırlaşmak’ isimli kitabını hediye etti.
Talas’ın kendileri için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Antrenör Göksel Cingöz de Kayseri Ekibi olarak Muay Thai sporuna ilk başladıklarında ilk antrenmanlarını Talas’ta yaptıklarını söyledi. Talas’ın Muay Thai sporuna çok katkısının odluğunu ifade eden Antrenör Cingöz, “Muay Thai da A Klasta ilk final oynayan sporcumuz Talaslı, yine ilk dünya şampiyonumuz Ali Doğan da Talaslıdır. Talas denilince herkes ‘Buradan hep dünya şampiyonları çıkar’ diyor. 
Ziyaret sonunda Başkan Yalçın sporculara ve teknik ekibe altın, kitap ve kalemden oluşan hediye takdiminde bulundu. 
 

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