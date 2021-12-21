Döviz düşüşü çiftçiyi beklentiye soktu

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, dolar kurunda yaşanan düşüşün üreticilerin gübre, motorin ve yem başta olmak üzere girdi maliyetlerine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizin yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybetmesi çiftçileri sevindirdi. Başkan Çetindağ gübre ve motorin fiyatlarında da indirim beklediklerini belirtip, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra döviz fiyatlarının düşmesi bizi ve çiftçimizi çok memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Döviz fiyatlarına bağlı olduğu için gübre fiyatlarında, motorin fiyatlarında yüzde 200-300’lere varan oranda yükseliş oldu. Şimdi Cumhurbaşkanımızdan gübre ve motorin fiyatlarında da indirim bekliyoruz. Çünkü önümüzdeki aylardan itibaren çiftçimiz bahar gübresini arazisine ekecek. Eğer fiyatlar düşmezse çiftçimiz gübresini toprağa atamayacak. Gübre fiyatları dövize bağlı olarak düşerse biz çiftçiler olarak yine bu gübreyi kullanacağız ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmış olacak” dedi.

“Çiftçimizi sevindirecek güzel haber bekliyoruz”

Başkan Çetindağ, Sivas’ın tarım şehri olduğunu belirterek, “Halkımızın yüzde 66’sı tarımla geçiniyor. Gübre fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı arazide gübreyi kullanamıyor. Bunu kullanamaması da hem verim hem de kalitenin düşmesi demektir. Şu anda döviz fiyatları yaklaşık olarak yüzde 30 oranında düştü. Gübre fiyatlarının, motorin fiyatlarının buna bağlı olarak düşmesini bekliyoruz. Yem fiyatlarının da düşmesini bekliyoruz. Çiftçimizin en büyük girdilerinden birisi de yem fiyatları. İnşallah Cumhurbaşkanımız çiftçimizi sevindirecek güzel haber verir” dedi.

“Ekelim, biçelim, devletimize, milletimize hizmet edelim”

Başkan Çetindağ, 2021 yılı kuraklık desteğinin çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, devletimize, milletimize teşekkür ediyorum. Sivas’ımıza da 108 milyon lira katkı oldu. 22 bin çiftçimiz faydalandı. Bunun devamı gelir inşallah. Tek kuraklık olmasın da biz ekelim, biçelim; devletimize, milletimize hizmet edelim” şeklinde konuştu.