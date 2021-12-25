Donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği aracının kaloriferinde ısıttı

Sivas’ta akademisyenin donmak üzereyken bulduğu yavru köpek için yaptıkları yürek ısıttı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Gölbaşı, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında donmak üzere olan yavru bir köpek buldu. Annesi de bitkin vaziyette olan yavruyu kurtarmak için yanına alarak aracının kaloriferinde ısıttı. Yavrunun nefes almakta güçlük çektiğini fark edince veterinerin yolunu tuttu. Serum bağlanan yavrunun tedavisi devam ediyor. Akademisyenin yürek ısıtan bu davranışı takdir gördü.

Gölbaşı, yavruyu donmak üzereyken bulduğunu belirterek, “Yavruyu Organize Sanayi Bölgesinde buldum. Annenin iki yavrusu vardı. Annesi çok zayıftı uzun süredir besleyememişti. Bu yavru kaskatı kesilmişti, donmak üzereydi. Diğer kardeşinin durumu biraz daha iyiydi. Tedavi için bunu aldım. Annesi bu durumdan pek hoşlanmadı. Hemen aracın üzerinde kaloriferin üzerine yerleştirerek ısıttım. Efes almakta güçlük çekiyordu. Hemen veterinere götürdüm. İki gündür serum veriliyor. İnşallah yaşayacak diye umut ediyoruz. İlk bulduğumda içler acısı bir haldeydi. Yaşaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.