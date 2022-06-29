Doktor ve doktor adaylarına 'atopik dermatiti' eğitimi

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Kartal, meslektaşlarına ve ileride meslektaşı olacak doktor adaylarına 'atopik dermatiti' hastalığı hakkında bilgiler verdi. Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Kartal, 'Atopik dermatiti, doğru bir yaklaşımla rahatlıkla kontrol altına alınabilir' dedi.

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  • 29.06.2022 11:42
  • Güncelleme: 29.06.2022 13:38
Doktor ve doktor adaylarına 'atopik dermatiti' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Kartal, meslektaşlarına ve ileride meslektaşı olacak doktor adaylarına ‘atopik dermatiti’ hastalığı hakkında bilgiler verdi. Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Kartal, “Atopik dermatiti, doğru bir yaklaşımla rahatlıkla kontrol altına alınabilir” dedi.

Eğitime, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Kartal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimler ve doktor adayı öğrenciler katıldı. Yapacağı sunum ve ‘atopik dermatiti’ hakkında bilgiler veren, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Kartal, “Günümüzde endüstriyelleşmenin artmasıyla birlikte atopik dermatiti görülmeye devam ediyor ve artarak da göreceğimize eminiz. Ben bugün pediatrideki hekim arkadaşlarıma dermatolog gözüyle atopik dermatiti anlatmaya çalışacağım. Biraz tedavi tartışacağız, biraz klinik tartışacağız. Güzel bir bilgi alışverişi olacağını düşünüyorum. Atopik dermatiti bir çocukluk çağı egzamasıdır. Sıklıkla tekrar eden bir tabloyla gider. Kuruluk, kaşıntılar ve doğru yaklaşım bulana kadar da gerçekten insan yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir hastalık. Özellikle kaşıntılar, çocuğun yeme alışkanlıklarını uyku düzenlerini bozan belirtiler haline gelebilir. Her dönemde farklı kliniklerle karşımıza çıkar. Bebeklikte kırmızı bir yanak, ilerleyen yaşlarda koltuk altlarında, büklüm yerlerinde kızarıklıkla gider. Doğru yaklaşımla rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Dolayısıyla biz bugün bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kartal, "Tedavi sürecinde öncelikle hastalığı tanımak gerekiyor. Deri bariyerini güçlendirmek gerekiyor. Deri bariyeri iyi, kaliteli ve etkin nemlendiricilerle güçlendirilebiliyor. Lüzumu halinde medikal tedavilere başvurulması gerekiyor. Bunu da mutlaka hekiminizin kontrolünde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bize en büyük yol gösterici hekimlerimiz. Hekimler dışındaki yaklaşımlardan uzak durmanızı öneriyorum. Özellikle çocukluk çağı egzamasında dermatoloğunuza ve pediatri hekiminize güvenmenizi istiyorum" diye konuştu.

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İHA

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