Doğu Ekspres'ine soğuk Sivas'ta sıcak karşılama

Kars'tan Ankara'ya dönen Doğu Ekspres'i Turizm turu Sivas garında sıcak bir törenle karşılandı.

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  • Güncelleme: 18.12.2021 20:24
Doğu Ekspres'ine soğuk Sivas'ta sıcak karşılama
Kars'tan Ankara'ya dönen Doğu Ekspres'i Turizm turu Sivas garında sıcak bir törenle karşılandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kars’tan Ankara’ya dönen Doğu Ekspres’i Turizm turu Sivas garında sıcak bir törenle karşılandı.

Ankara Garından 15 Aralıkta yola çıkan ve 17 Aralıkta Kars’a ulaşan Turistik Doğu Ekspresi’nin yolcuları dönüş yolunda Sivas Garına uğradı. Burada yolcular, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ev sahipliğinde davul ve zurna ile karşılandı. Halk oyunları ekipleri tarafından Sivas halay oynandı. Trenin yolcularına Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler takdim edildi. Yolcuların halk oyunları gösterisi ile karşılandığı sırada garın elektrikleri kesildi.

Doğu Ekspres’i Turizm turu ile Ankara’dan Karsa giden yolculardan Burcu Akkan geziye Ankara’dan katıldığını belirterek, “Sivas’a ilk kez geldik. Çok güzel bir deneyim. Herkesin ömründe bir kez olsa da bu deneyimi tatmasını isterim. Seyahat çok güzel geçti. Herkes çok ilgiliydi. Buradaki karşılamadan dolayı da çok mutlu olduk” dedi.

Tuğçe Arslan tura katılmak için Alanya’dan Kars’a uçakla gittiğini belirterek “Sivas’ta güzel bir gösteri ile karşılandık. Elektriklerde kesildi. Güzel bir tur oldu. Şimdide Sivas’ı gezeceğiz.” Şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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