Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü okullarda 'Yaban Hayatı' eğitim veriyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda yaban hayatı eğitimleri verildi.

İl Müdürü Hasan Tezer’in de katıldığı eğitim programlarında çocuklara yaban hayatı ve hayvanların doğal ortamları anlatılıyor. Doğanın insan yaşamı için neden önemli olduğu ve doğadaki çeşitliliğin anlatıldığı eğitimlerde çocukların yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik, doğa koruma hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor.

İnsan yaşamına etki eden erozyon, doğanın korunumu, ağaç dikimi, gibi konuların yanı sıra çocuklara verilen eğitimlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün görevleri hakkında da bilgiler veriliyor.