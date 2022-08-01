Doğa Kampına ilgi yoğun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen doğa kampı, ailelerin yoğun ilgisi ve zengin etkinlik içeriği ile sürüyor. İlk günlerden kontenjanı dolan Büyükşehir'in doğa kampına ilgi yoğun olurken, eğlence ve sporla iç içe kampta vatandaşlar doğal ortamın tadını çıkardı.

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  • 01.08.2022 12:18
  • Güncelleme: 01.08.2022 12:24
Doğa Kampına ilgi yoğun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen doğa kampı, ailelerin yoğun ilgisi ve zengin etkinlik içeriği ile sürüyor. İlk günlerden kontenjanı dolan Büyükşehir’in doğa kampına ilgi yoğun olurken, eğlence ve sporla iç içe kampta vatandaşlar doğal ortamın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. tarafından, ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganı ile yaz aylarında Sarımsaklı Barajı etrafındaki ormanlık alanda düzenlenen kampta aileler, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirerek, birbirinden farklı etkinliklerle spor ve eğlenceyle dolu bir doğa keyfi yaşadı. Oksijen dolu baraj kenarı ve ormanlık alan içerisinde gerçekleştirilen doğa kampında katılımcılar, kendilerine tahsis edilen kamp çadırları ve uyku tulumları ile dinlenirken, çeşitli türden yapılan yarışmalar, eğlenceler ve fiziksel aktivitelerle yarış yapıp eğlenirken, spor yapıp dinlendi. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen doğa kampında katılımcılara, survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, akşam yemeği, gece çorbası, kamp ateşi, canlı müzik ve müzik eşliğinde jimnastik ve yarışmalar gibi spor ve eğlence dolu çeşitli etkinlikler sunuluyor. Doğa kampları, 0-7 yaş için ücretsiz olurken, 8-12 yaş için 140 TL, 13 yaş üzeri için 180 TL olarak belirlendi. Doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin ediliyor.

Vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Doğa Kampı için kayıtlar ise Fizyospor Merkezi’nden yapılıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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Yorumlar / 1

  • reflection | 01 Ağustos 2022 12:32

    organizasyon güzel

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