Covid-19 salgınının yarattığı pandemi süreciyle okullar uzun bir süre kapalı kaldı ve uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber öğrenci gözlemleri ve veli anketleri sonucunda okul ortamından uzak kalan öğrencilerde kitap okuma alışkanlığında ciddi bir düşüş, teknolojik aletlere ile zaman geçirme oranında ise büyük bir artışın oluşmasına bağlı olarak öğrencilerin odaklanma sorunu yaşadığı tespit edildi.

Bu kapsamda öğrencilerin evlerindeki teknolojiyi daha verimli kullanması ve düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla Şehit J.Er Ferhat Doğan İlkokulu öğretmenleri Yasin Kuşcu, Neşe Bayrak Yüksek, Elmas Beyan, Malazgirt İlkokulu öğretmenleri Oğuzhan Cebecioğlu, Sebahat Cebecioğlu ve Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu öğretmeni Seda Kuşcu tarafından ‘Doğa Dostu Çocuklar Kitap Okuyor’ isimli proje geliştirildi.

Gerçekleştirilen proje kapsamında ilkokul 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik TRT Çocuk Kitaplık uygulaması üzerinden seçilen hikaye kitapları 2 haftalık periyotlarla okundu ve bir uygulama üzerinden oyun temelli sorular hazırlanarak çevrimiçi hikaye sınavları ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı üzerinden okullarla paralel olarak çevrimiçi mini testler yapıldı.

Toplamda 2 kazanım değerlendirme sınavı, 13 hikaye sınavı ve 13 mini testin yapıldığı proje kapsamından doğa ve kitap sevgisi konuları vurgulandı. Gerçekleştirilen proje sonrasında öğrencilerde kitap okuma ve test çözme becerilerinde artış olduğu görülürken Melikgazi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu’nda yapılan ‘Ağaçlar Kitap Açtı’ isimli etkinlikle yüzlerce öğrencinin katıldığı proje sona erdi.