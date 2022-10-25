Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Dünyanın İslam'a ihtiyacı var. Bunu gür sesle her yerde söylemeliyiz'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünyanın İslam'a ihtiyacı var. Bunu çok gür sesle her yerde söylemeliyiz. Bunu gururla söyleyelim, iftiharla söyleyelim dedi.

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  • 25.10.2022 18:50
  • Güncelleme: 25.10.2022 20:41
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Dünyanın İslam'a ihtiyacı var. Bunu gür sesle her yerde söylemeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var. Bunu çok gür sesle her yerde söylemeliyiz. Bunu gururla söyleyelim, iftiharla söyleyelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erbaş, "Peygamber Efendimizin geldiği dönemde dünya İslam’a ne kadar muhtaç idiyse bugün dünya İslam’a ondan daha fazla muhtaç. Çünkü dünyanın ilacı İslam’dır. Dengesizlikleri ortadan kaldırmanın ilacı İslam’da. Kurtuluş İslam’da. Başka yerde kurtuluş arayan zarardadır. O yüzden biz üniversite öğrencileri olarak, üniversite hocaları olarak doğru dini bilgiyi tahsil edeceğiz. Onun eğitimini alacağız ve toplumu doğru dini bilgi ile bilgilendireceğiz. Sadece dini ve ilahiyat alanında değil, her alanda. Tıp alanında, mühendislik alanında. Dolayısıyla biz hangi bölümden mezun olursak olalım en iyi olmaya çalışacağız. Bu da bizim için bir imtihandır" dedi.

"Dünyanın İslam’a ihtiyacı var" diyen Ali Erbaş, "Allah’ın son kitabı Kur’an-ı Kerim, dünyada huzur ve barışın en büyük teminatı olarak adaleti, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını, çevre ve toplumla ilişkilerde şefkat ve merhameti emretmektedir. Dünyanın buna ne kadar ihtiyacı var. Üstat Necip Fazıl’ın 50-60 sene önce ne güzel bir sözü var. ‘Öyle büyük bir dengesizlik var ki 9 kişiye bir kap, bir kişiye dokuz kap düşüyor’ diyor. Üstat şimdi kalksa gelse, dünyanın şöyle bir haline baksa, bunu 10’la, yüzle çarpar. Belki ‘bir kişiye 9 bin kap, 9 bin kişiye bir kap’ der. İşte İslam bunu engellemeye çalışıyor. Bu dünyada her 3.5-4 saniyede bir insan açlıktan ölüyor, her 3.5-4 saniyede de bir insan tokluktan ölüyor. Tokluktan ölenlerin sayısı, açlıktan ölenlerin sayısını geçti. Bu da bir imtihandır. Halbuki sünnete uygun yemek yesek, tokluktan ölmeyiz. ’Fazla olanı olmayana vermeyi’ dünya yerine getirse böyle mi olur. İşte bu ilkeleri rehber edinen Müslümanlar dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmayı ve bu uğurda çalışmayı inançlarının gereği bir sorumluluk olarak görmektedir ve görmeliyiz. Buna dünyanın ihtiyacı var. Dünyanın bize ihtiyacı var. Dünyanın İslam’a ihtiyacı var. Bunu çok gür sesle her yerde söylemeliyiz. Bunu gururla söyleyelim, iftiharla söyleyelim" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, etkinliğin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hediye verdi.

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İHA

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