Develispor 15 puan topladı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında 15 puan topladı.

PAYLAŞ
  • 01.01.2022 14:11
  • Güncelleme: 01.01.2022 14:11
Develispor 15 puan topladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında 15 puan topladı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde ilk yarıyı 15 puanla 4. sırada tamamlayan Develispor, ligin ikinci yarısından umutlu. Develispor ligin ilk yarısında Suvermez Kapadokyaspor, Elbistanspor, Yahyalıspor, Abdulvahabi Gazispor ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi takımlarını mağlup ederken Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup FK, Ürgüpspor ve Andırın Yeşildağspor’a ise mağlup oldu. Kırmızı siyahlılar 9 maçta 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Develispor’un ligin ilk yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Develispor 2-1 Suvermez Kapadokyaspor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 1-0 Develispor

3.Hafta Develispor 0-1 Kayseri Emar Grup FK

4.Hafta Elbistanspor 0-3 Develispor

5.Hafta Develispor 1-2 Ürgüpspor

6.Hafta Yahyalıspor 0-1 Develispor

7.Hafta Develispor 5-0 Abdulvahabi Gazispor

8.Hafta Develispor 2-0 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

9.Hafta Andırın Yeşildağspor 2-0 Develispor

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor 2 penaltı golü buldu

Kayserispor 2 penaltı golü buldu

Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er'in Kısa Filmi 'Biz Susunca' 2.lik ödülü aldı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er’in Kısa Filmi ‘Biz Susunca’ 2.lik ödülü aldı

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Çok Okunanlar
1
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

5
Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan'da kar sevinci

Suudi Arabistan’da kar sevinci

Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

DAHA FAZLA
Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

Özhaseki: 'Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak'

Özhaseki: 'Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak'

19 ülkede bulunan 334 Türk mimari eser kiliseye çevrilmiş

19 ülkede bulunan 334 Türk mimari eser kiliseye çevrilmiş

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak