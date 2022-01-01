Develispor 15 puan topladı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında 15 puan topladı.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 14:11
Develispor 15 puan topladı
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında 15 puan topladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında 15 puan topladı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde ilk yarıyı 15 puanla 4. sırada tamamlayan Develispor, ligin ikinci yarısından umutlu. Develispor ligin ilk yarısında Suvermez Kapadokyaspor, Elbistanspor, Yahyalıspor, Abdulvahabi Gazispor ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi takımlarını mağlup ederken Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup FK, Ürgüpspor ve Andırın Yeşildağspor’a ise mağlup oldu. Kırmızı siyahlılar 9 maçta 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Develispor’un ligin ilk yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Develispor 2-1 Suvermez Kapadokyaspor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 1-0 Develispor

3.Hafta Develispor 0-1 Kayseri Emar Grup FK

4.Hafta Elbistanspor 0-3 Develispor

5.Hafta Develispor 1-2 Ürgüpspor

6.Hafta Yahyalıspor 0-1 Develispor

7.Hafta Develispor 5-0 Abdulvahabi Gazispor

8.Hafta Develispor 2-0 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

9.Hafta Andırın Yeşildağspor 2-0 Develispor

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İHA

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