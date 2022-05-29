Develili kuaför Euro Cup yolunda

Kayseri'nin Develi ilçesinde daha önce yaptığı sıra dışı etkinliklerle tanınan kuaför Faruk Kafkas, yer aldığı takımla birlikte Euro Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

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  • 29.05.2022 12:15
  • Güncelleme: 29.05.2022 12:33
Develili kuaför Euro Cup yolunda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde daha önce yaptığı sıra dışı etkinliklerle tanınan kuaför Faruk Kafkas, yer aldığı takımla birlikte Euro Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek.

Havada, karada ve suda yaptığı tıraşlar ile tanınan, Türkiye’nin Sihirli Elleri organizasyonunda saç ve konsept tasarımında Türkiye birincisi olan Faruk Kafkas, bugün Arnavutluk’ta 22 ülkenin katılımı ile düzenlenecek Euro Cup’ta Türkiye milli takımında yer alacak. Euro Cup’a gitmeden önce konuşan Faruk Kafkas, “Biz geçen süreçlerde İtalya’da dünya şampiyonluğuna gidecektik, lakin ülkeler arasında problem yaşandığı için İtalya’ya kabul edilmedik ve şu anda Arnavutluk için tarih belirlendi. 29 Mayıs’ta Arnavutluk’ta olacağız. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan ve 22 ülkenin katılacağı Euro Cup’a ülke takımı olarak gidiyoruz. ’Milli kuaför’ namını taşıyoruz. Ülkemizi ve Kayseri’nin Develi ilçesini temsil etmek için Arnavutluk’ta bulunacağız. Elimizden geldiğince mücadelemizi edeceğiz. Gerek maddi gerek manevi desteklerde bulunan Develi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Euro Cup Başkanımız Gökhan Hamarat’a, Erkan Engin’e ve Osman Balcı abimize teşekkür ediyorum. Ödüllerimizi beklemede kalın, sizleri seviyoruz. Develi için ülkemiz için orada olacağız, görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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