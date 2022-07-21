Develi protokolü, Aslanlı Ev restorasyonunu yerinde incelendi

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, kaymakamlık toplantı salonunda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve kurum amirleriyle bir araya gelerek ilçenin tarihi evlerinden olan Aslanlı Ev’le alakalı istişarelerde bulundu.

Toplantı sonrası devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ilçe protokolü çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Restorasyon projesinin evin orijinal dokusuna ve bulunduğu mahallenin tarihi yapısına uygun olarak yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimizin tarihi ve kültürel miraslarının gelecek nesillerimize aktarılmasını sağlayacak bu projemiz büyük önem arz etmektedir. İnşallah bu projemizin tamamlanmasının ardından diğer kültür varlıklarımızı da Sayın Kaymakamımız Sinan Aslan’ın da desteğiyle tekrar gün yüzüne çıkararak hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla projemize desteklerinden dolayı Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e de şükranlarımı sunuyorum” dedi.