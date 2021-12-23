Develi'de zabıta fiyat denetimi yaptı

Son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikyet başvuruları üzerine Develi Belediyesi zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 09:30
Develi'de zabıta fiyat denetimi yaptı
Son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikyet başvuruları üzerine Develi Belediyesi zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikâyet başvuruları üzerine Develi Belediyesi zabıta ekipleri fiyat denetimi yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikâyet başvuruları üzerine Develi Belediyesi olarak bizler de denetimlerimizi artırdık. Devletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla uyguladığı politikalar sonrası döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Yeni uygulanan ekonomik modele tam destek vermekle birlikte bütün sektörlerimizin fiyat indirimi yaparak bu sürece olumlu katkı yapmalarını önemli istirham ediyoruz. Hukukun gücüyle değil ahlak ilkeleriyle hareket eden her kim olursa her zaman kazanacak, milletimizin gönlündeki sevgisi ebedi olacaktır. Örneklik teşkil etmenin elzem olduğu bu ortamda marka, işletme ve sektörlerimizden hakkı, hukuku ve adaleti ayağa kaldıracak hamleler bekliyoruz. Develimiz esnafından da bu hususta daha duyarlı davranmalarını önemle istirham ediyor, kendilerine güveniyoruz" dedi.

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İHA

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