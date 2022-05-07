Develi'de, toplu konut için TOKİ'ye arsa devredilecek

Develi Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gündemi belirlendi. Gündem maddeleri arasında TOKİ’ye bedelsiz arsa devri konusu da yer aldı. Bahçebaşı Mahallesi’nde bulunan toplam 6 bin 500 metrekarelik belediyeye ait iki arsanın toplu konut yapılması için TOKİ’ye bedelsiz devrinin komisyona gönderilerek değerlendirilmesi istendi.

Cuma günü yapılacak meclis toplantısının birinci maddesini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İzmirli ve Fenese Aşağı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm planının 1. etap 1. grup uygulama esaslarının görüşülmesi oluşturdu. Gündem maddesinin bir diğer konusu ise belediyeye 2 panelvan cinsi aracın alınması teklifi de yer alıyor.