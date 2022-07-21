Develi'de 'Eğitim İçin Çal' projesi için protokol imzalandı

Develi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüteceği ’Eğitim İçin Çal’ projesi için başkanlık makamında protokol imzalandı.

Süleyman Doğan’ın koordinesiyle yürütülecek projede ilçedeki öğrenciler, Develi’nin birbirinden özel tarihi mekanlarında ’Mağusa Limanı’ ve ’Ben Bu Aşkın Çilesini’ türkülerini çalıp söyleyecekler. Ortaya çıkacak olan ’Eğitim İçin Çal’ videosu daha sonra bütün sosyal medya hesaplarında paylaşılıp görsel medya organlarına servis edilecek. Müziğin evrenselliği Develi’nin güzelliği ve Develili öğrencilerin yetenekleriyle güzel bir proje hazırlanacağını belirten İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Hem Develimizin tanıtımına hem de öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkmasına imkân sağlayacak projemize desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür eder, projemizin Develimize hayırlı olmasını dilerim” açıklamalarında bulundu.