Develi'de 'e-sınav merkezi' hizmete başladı

Develi Belediyesi ile Develi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri sonucunda, ilçede e-sınav merkezi faaliyete başladı.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 09:32
Develi'de 'e-sınav merkezi' hizmete başladı
Develi Belediyesi ile Develi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri sonucunda, ilçede e-sınav merkezi faaliyete başladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi ile Develi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün girişimleri sonucunda, ilçede e-sınav merkezi faaliyete başladı.

Kayseri kent merkezine gitmeden ehliyet, kalfalık ve ustalık sınavlarının yapılacağı e-sınav merkezinde ilerleyen süreçte açık lise ve açık ortaokul sınavları da yapılacak. Yahyalı, Tomarza, Yeşilhisar ve hatta Kayseri merkezden gelerek Develi’deki e-sınav merkezinden faydalanılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “E-sınav merkezimizin Develimizde faaliyete başlaması sadece Develimiz için değil civar ilçelerimiz için de büyük bir kazanımdır. Hemşerilerimizin sınav günü ulaşım telaşı ve masrafı yaşamadan sınavlara girmek istemeleri talepleri üzerine bizler de ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle talepleri iletip takipçisi olarak bu hizmeti Develimize ulaştırdık. Bu hizmetin Develimize ulaşmasını sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve gayretlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak’a çok teşekkür ediyor, Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Develi’deki yoğun eğitim temposunun e-sınav merkezi gerektirdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ise; “Ulaşım stresi yaşamadan rahat bir şekilde sınava girilecek olması sınavlardaki başarıyı da artıracaktır. Develimizdeki eğitime katkı sağlayacak olan e-sınav merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor; desteklerinden dolayı Cabbar Başkanıma ve taleplerimizi kabul eden İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İhlas Haber Ajansı

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