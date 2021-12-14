Develi Belediyespor takımı oyuncuları öğrencilerle bir araya geldi

Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 13:10
Develi Belediyespor takımı oyuncuları öğrencilerle bir araya geldi
Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans Salonunda öğrencilerin voleybol hakkında merak ettikleri soruları cevaplandıran voleybolcular, gençlerin en az bir spor branşına yönelmeleri için tavsiyelerde bulundu. Gençlerin genel anlamda spora ve özelde voleybola bu kadar istekli olmalarından ve pozitif enerjilerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Takım Antrenörü Osman Çakıray; “Kariyer planlaması yapan kıymetli gençlerimize rol model olmak bizim en büyük hedefimizdir. Hayatımıza sporun ne kadar fazla kazanımlar sağladığını öncelikle belirtmek isterim. Spor ve okul aynı anda başarılı bir şekilde devam ettirebileceğimiz çok önemli alanlar. Hem akademik alanda hem de spor branşlarında başarılı olmamanız için hiçbir engel yok; yeter ki kendinize güvenin ve bu doğrultuda çalışmalarınıza devam edin gerisi zaten kendiliğinden gelecektir. Ayrıca bizleri bugün burada misafir ettiğiniz için okul yönetimine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayarak tribünde yer almanız bizlerin gücüne güç katacaktır. Elimizden geldiği kadar Develi’yi sahada en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Soru-cevap etkinliğinin ardından öğrencilere Develi Belediyespor aksesuarları hediye edildi.

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İhlas Haber Ajansı

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