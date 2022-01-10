Develi Belediyespor haftayı galip bitirdi

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Maliye İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

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  • 10.01.2022 09:25
  • Güncelleme: 10.01.2022 09:25
Develi Belediyespor haftayı galip bitirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Maliye İhtisas’ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 12. haftasını galibiyetle kapattı. Ankara’da oynadığı maçta Maliye İhtisas takımını sert vermeden 3-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu

Hakemler: İlknur Çakar xx, İsmail Tulum xx

Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş x, Muratcan Yedidağ x, Bertan Özbay x, Anıl Tatar x, Enver Atçı x, Ahmetcan Karamete x, Gerçek Budak x, Berkay Oktaş x, Bilal Tatar x, Batın Yiğit Büberci x, Berkay Dağlar x, Ege Gülenç x

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xxx, Gökhan Çatal xxx, Tarık Hepsen xxx, Mehmet Susam xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Alexandr Kovalev xxx, Yusuf erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Mertcan Akın xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler:

1.Set:19-25

2.Set:21-25

3.Set:25-19

İHA

Kayseri Gündem
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