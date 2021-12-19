Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor' karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla galibiyet aldı.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 09:51
Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor' karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla galibiyet aldı.
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’ karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2’lik skorla galibiyet aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubunda ilk yarı tamamladı. B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Develi Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Malatya’da oynanan zorlu karşılaşmada ilk seti ev sahibi ekip Malatya Büyükşehir Belediyespor 25-22 kazanarak sette 1-0 ne geçti. İkinci seti Develi Belediyespor 25-18 kazanarak sette durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti Malatya Büyükşehir Belediyespor 25-16 kazanarak yeniden 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyuna ağırlığını koyan Develi Belediyespor 25-17 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.

Beşinci sette rakibine şans tanımayan Develi Belediyespor 15-13 kazanarak durumu 3-2 yaptı ve salonunda galibiyetle ayrılan ekip oldu. Develi Belediyespor aldığı bu kritik galibiyetle ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamladı.

İhlas Haber Ajansı

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