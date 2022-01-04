Develi Belediyespor'dan transfer

Türkiye Voleybol Federasyonu Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, oyuncu eksikliği olan smaçör mevkiine Efeler Ligi takımlarından Solhanspor Kulübünde oynayan Smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

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  • 04.01.2022 15:09
  • Güncelleme: 04.01.2022 15:09
Develi Belediyespor'dan transfer
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Voleybol Federasyonu Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, oyuncu eksikliği olan smaçör mevkiine Efeler Ligi takımlarından Solhanspor Kulübünde oynayan Smaçör Murat Karakaya’yı transfer etti.

Develi Belediyespor, şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri temsilcisi son olarak Solhanspor’dan Murat Karakaya’yı renklerine bağlandı. Smaçör Murat Karakaya, " Transfer olduğum Develi Belediye Sporumuzun başarısı için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Oyuncu ve teknik ekibimizle birlikte inşallah Develi Belediyesporumuzu Efeler Ligi’ne çıkaracağız" dedi.

Develi Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Mehmet Cabbar ise, " Smaçör mevkiine Murat Karakaya kardeşimizin gelmesiyle transferlerimizi sonuçlandırdık. İnşallah kazasız belasız bir sezon sonunda Develimizi Efeler Liginde görmeyi umut ediyorum. Yeni oyuncumuzun takımımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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