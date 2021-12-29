Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 18:02
Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar arasında başkanlık makamında yapılan imza töreni ile işçilerin maaşlarında ve sosyal haklarında istenilen zammın yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin başarısı çalışan arkadaşlarımızın başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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