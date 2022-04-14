Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesinin vizyon projelerinden olan ve 21 bin metrekarelik alanı kapsayarak tamamlanmasıyla ilçenin çehresini değiştirecek olan 'Kentsel Dönüşüm Projesinin' daha seri devam etmesi için dizayn edilen bina, Kentsel Dönüşüm Ofisi olarak Ramazan Bayramı sonrası faaliyetlerine başlayacak.

PAYLAŞ
  • 14.04.2022 16:42
  • Güncelleme: 14.04.2022 18:16
Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesinin vizyon projelerinden olan ve 21 bin metrekarelik alanı kapsayarak tamamlanmasıyla ilçenin çehresini değiştirecek olan ’Kentsel Dönüşüm Projesinin’ daha seri devam etmesi için dizayn edilen bina, Kentsel Dönüşüm Ofisi olarak Ramazan Bayramı sonrası faaliyetlerine başlayacak.

Kentsel Dönüşüm Ofisindeki devam eden yapım çalışmalarını yardımcıları ile birlikte yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “1.etap 1. grup için kentsel tasarımda sona yaklaşmış bulunuyoruz. En nezih şekilde dizayn edilecek olan ofisimizde bir yandan ev ve dükkanları kentsel dönüşüme uğrayan hemşerilerimiz ekibimiz tarafından bilgilendirilirken bir yandan da mutabakat görüşmeleri yapılacak. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümlerden geçtiği bilinciyle Develimizin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesini amaçlıyoruz. Bu amaca hizmet edecek ofisimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, ekibimize başarılar diliyorum. Özellikle Develimizin vizyonunu ve çehresini değiştirecek projemizin saha tespitlerini tamamlanmasına ön ayak olan ve her projemizde olduğu gibi bu projemizde de bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Avukat Çıtak: 'Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor'

Avukat Çıtak: “Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor”

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

Yerel radyolardan tarihi hamle

Yerel radyolardan tarihi hamle

DAHA FAZLA
Motosiklet denetimleri devam ediyor

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda